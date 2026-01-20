Haberler

Kars'ta yolu kapalı köyde rahatsızlanan bebek için ekipler seferber oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ın Arpaçay ilçesinde etkili olan kar nedeniyle yolu kapanan köyde, ateşi yükselen bebek Cihangir Efe Kaya, İl Özel İdaresi ekiplerinin çabalarıyla hastaneye ulaştırıldı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan bebek, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Kentte etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 120 köye ulaşım sağlanamıyor.

Melikköyü'nde ateşi yükselen 1 yaşındaki Cihangir Efe Kaya'yı kar ve tipi nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans, kardan yolu kapanan köye gidemedi.

Bunun üzerine bölgeye gelen İl Özel İdaresi ekipleri, yolu açarak sağlık görevlilerinin köye ulaşmasını sağladı.

Ancak ambulans yoğun kar nedeniyle evin yakınına ulaşamayınca İl Özel İdaresi ekipleri, Kaya'yı kendi aracına alarak köy girişindeki ambulansa kadar taşıdı.

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Kaya, Arpaçay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken ambulansa yol boyunca eşlik etti.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
Soruşturma derinleşiyor! Magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltında

Soruşturma derinleşiyor! Ünlü magazin yazarı gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor

Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor
Sağlık ocağı tuvaletinde mahremiyet unutuldu: Birisi diğer tarafa bakarsa ne olacak?

Sağlık ocağı tuvaletinde mahremiyet unutuldu
Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı

Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor
Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor

Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor
İstanbul dahil 4 şehirde protesto! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul dahil 4 şehirde ortalık karıştı! Çok sayıda gözaltı var
Dünya devine büyük şok: 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı

18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti