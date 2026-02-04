Mehmetçik, Kars'ta kardan kapanan yollar nedeniyle ulaşılamayan hasta çocukları sağlık ekiplerine teslim etti
Kars'ın Akyaka ilçesinde kar yağışı nedeniyle yollar kapandı. Milli Savunma Bakanlığı, ateş ve nefes darlığı çeken iki çocuğun kar küreme aracıyla evlerinden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Kars'ta hasta iki çocuğun, yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapalı olmasından dolayı kar küreme aracı ile evlerinden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildiğini bildirdi.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Kars'ın Akyaka ilçesindeki İbiş köyünde ateş ve nefes darlığı problemi yaşayan iki çocuğumuz, yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapalı olmasından dolayı kar küreme aracı ile evlerinden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, çocukların nakline ilişkin fotoğraflara da yer verildi.