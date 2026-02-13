Haberler

KARS'ta kar kalınlığı 4 metreye ulaştı, yollar açılmaya çalışılıyor

Kars'ın Digor ilçesinde etkili olan yağışların ardından kar kalınlığı yer yer 4 metreye ulaştı. Ulaşımın durduğu bölgede, Özel İdare ekipleri kar yollarını açmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

KARS'ın Digor ilçesinde Özel İdare ekipleri, kar kalınlığının yer yer 4 metreye ulaştığı yolları açmak için çalışıyor.

İlçede etkili olan son yağışların ardından yüksek kesimlerde kar esareti yaşanıyor. Şirinköy-Yemençayır-Yaylacık-Türkmeşen grup köy yolunda kar kalınlığı, rüzgarın da etkisiyle biriken yığınlarla birlikte yer yer 4 metreyi buldu. Ulaşımın durduğu bölgeye sevk edilen Digor İlçe Özel İdare ekipleri, kar savurma (rotatif) makineleri ve iş makineleriyle yoğun bir çalışma başlattı. Görüş mesafesinin zaman zaman 1 metreye düştüğü bölgede, kar kütleleri arasında iş makineleri güçlükle ilerliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
