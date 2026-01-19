Haberler

Yolu kardan kapanan köydeki hasta için ekipler seferber oldu

Kars'ın Arpaçay ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle köyü kapanan Kıyafet Demirdaş (90), sağlık ekiplerinin çabalarıyla hastaneye ulaştırıldı. Karla mücadele ekiplerinin yolu açmasının ardından, ilk müdahale evinde yapılarak Demirdaş hastaneye sevk edildi.

KARS'ın Arpaçay ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan Kıyafet Demirdaş (90), ekiplerin yoğun çabası sonucu hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Taşlıağıl köyünde yaşayan Kıyafet Demirdaş rahatsızlanınca, yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen ambulans, 2 gündür aralıklarla devam eden ve yer yer kalınlığı 1 metreye ulaşan kar nedeniyle köye ulaşamadı. Şiddetli tipi ve kar yüzünden kapalı köy yolunda İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri koordineli bir çalışma başlattı.

Karla mücadele ekiplerinin yolu açmasıyla köye ulaşan sağlık görevlileri, Demirdaş'a ilk müdahaleyi evinde yaptı. Ardından ambulansa alınan Demirdaş, Arpaçay Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. İl Özel İdaresi ekipleri, herhangi bir aksaklık yaşanmaması için ambulansa hastaneye kadar eşlik etti.

Hastanede tedaviye alınan Kıyafet Demirdaş'ın sağlık durumunun takip edildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
