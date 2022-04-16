Kars'ta kaçak keklik avlayan kişiye 6 bin 974 lira ceza kesildi - Haberler

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Kars'ta kaçak keklik avlayan kişiye 6 bin 974 lira ceza kesildi

AA - Hüseyin Demirci - Güncel
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Kars'ta kaçak keklik avlayan kişiye 6 bin 974 lira ceza kesildi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kaçak keklik avlayan kişiye 6 bin 974 lira ceza kesildi.

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kaçak keklik avlayan kişiye 6 bin 974 lira ceza kesildi.

Kars Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü Allahuekber Dağları Milli Parkı Şefliği ile Sarıkamış Jandarma Komutanlığına bağlı Karakurt Jandarma ekiplerinin, Aras Vadisi'nde yaptığı kontrollerde M.Ö'nün kaçak keklik avcılığı yaptığını tespit edildi.

Kaçak avcıya 4 bin 174 lira idari, 2 bin 800 lira da tazminat olmak üzere toplam 6 bin 974 lira ceza kesildi.

Avcının yanında bulunan malzeme ve kekliklere de el konuldu.

Kars'ta kaçak keklik avlayan kişiye 6 bin 974 lira ceza kesildi

AA / Hüseyin Demirci - Güncel

Allahuekber Dağları, Milli Parklar, Milli, Kars, Güncel, Haberler

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