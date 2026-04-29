Kars'ta iş makinesinin altında kalan operatör hayatını kaybetti

Güncelleme:
Kars'ın Kağızman ilçesinde kullandığı iş makinesinin altında kalan operatör yaşamını yitirdi.

Camuşlu köyünde çalışma yapan operatör Abdullah A'nın kullandığı kepçenin paleti arızalandı. Paleti kontrol etmek için araçtan inen operatör, iş makinesinin altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Abdullah A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Operatörün cenazesi, otopsi için Kağızman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Çelik
