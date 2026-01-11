Haberler

Kars'ta köye inen iki kurdun köpeği avlaması güvenlik kamerasında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ın Akyaka ilçesinde, yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorluk çektiği günlerde, iki kurt bir evin önündeki köpeği avlayarak güvenlik kamerasına yansıdı.

Kars'ın Akyaka ilçesinde köye inen iki kurdun evin önündeki köpeği avlaması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kentte soğuk hava ve bazı bölgelerde 1 metreyi aşan kar nedeniyle yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

Akyaka ilçesine bağlı Karahan köyüne inen iki kurt, Erhan Demir'e ait köpeği avladı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kurtların kısa sürede köpeği avlayarak götürdükleri yer aldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek

Komşu alev alev yanarken bu iddia tansiyonu iyice yükseltecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rakibine yaptığı faul pahalıya patladı: Ömür boyu futboldan men

Rakibine yaptığı faul pahalıya patladı: Eşi benzeri görülmemiş ceza
ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi

İsrail yüksek alarm durumuna geçti
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış
Şehit annesi ve kızını otobüse almayan şoföre silahlı saldırı

Tepkilerin odağındaki şoföre saldırı! Gündem yaratacak Peker detayı
Rakibine yaptığı faul pahalıya patladı: Ömür boyu futboldan men

Rakibine yaptığı faul pahalıya patladı: Eşi benzeri görülmemiş ceza
Tepkiler çığ gibi! Oosterwolde'den olay yaratacak Icardi paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Jayden Oosterwolde'den olay yaratacak paylaşım
İstanbul'un göbeğindeki AVM'de korkunç olay! 2. kattan düşen genç hayatını kaybetti

İstanbul'un göbeğindeki AVM'de korkunç olay