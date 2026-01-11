Kars'ta köye inen iki kurdun köpeği avlaması güvenlik kamerasında
Kars'ın Akyaka ilçesinde, yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorluk çektiği günlerde, iki kurt bir evin önündeki köpeği avlayarak güvenlik kamerasına yansıdı.
Kars'ın Akyaka ilçesinde köye inen iki kurdun evin önündeki köpeği avlaması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kentte soğuk hava ve bazı bölgelerde 1 metreyi aşan kar nedeniyle yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.
Akyaka ilçesine bağlı Karahan köyüne inen iki kurt, Erhan Demir'e ait köpeği avladı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kurtların kısa sürede köpeği avlayarak götürdükleri yer aldı.
