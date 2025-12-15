Haberler

Kars'ta Hava Sıcaklığı Eksi 15 Dereceye Düştü, Kars Çayı Kısmen Dondu

Kars'ta Hava Sıcaklığı Eksi 15 Dereceye Düştü, Kars Çayı Kısmen Dondu Haber Videosunu İzle
Kars'ta Hava Sıcaklığı Eksi 15 Dereceye Düştü, Kars Çayı Kısmen Dondu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığı eksi 15 dereceye düşerken, Kars Çayı kısmen dondu. Meteoroloji, bölgedeki hava durumunu açıkladı.

KARS'ta hava sıcaklığı eksi 15 dereceye kadar düşerken, Kars Çayı kısmen dondu.

Kentte etkili olan soğuklar, yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığı eksi 15 dereceye kadar düşerken, tarihi kalenin eteklerinden geçen Kars Çayı kısmen dondu. Allahuekber Dağları'ndan doğan, kent merkezinden geçen çayın yüzeyi buzla kaplandı. Kent merkezinde de sürücüler, donmaması için araç camları ile motorlarını battaniyeler ile kapladı. Bazı sürücüler ise buz tutan araç camlarını kazıyarak temizledi. Meteoroloji 16'ncı Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu; Kars ve Ağrı çevrelerinde akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı, Iğdır çevrelerinde ise gece saatlerinden itibaren aralıklı, yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis beklenmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
Memura yapılacak zam için yeni hesap

Memurlar için yeni zam hesabı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular bitiyor, kura aşamasına geçilecek

Yüzyılın Konut Projesi'nde dört gözle beklenen aşamaya geçiliyor
Ülke resmen felaketi yaşıyor! Uçuşlar iptal edildi, yüzlerce rötar var

Ülke resmen felaketi yaşıyor! Uçuşlar iptal edildi, yüzlerce rötar var
Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! 17 kişi hayatını kaybetti

Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! Çok sayıda genç hayatını kaybetti
Taraftarlar endişeli! Fenerbahçe'nin rakibi adeta Barcelona'ya döndü

Fenerbahçe'nin rakibi adeta Barcelona'ya döndü
Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular bitiyor, kura aşamasına geçilecek

Yüzyılın Konut Projesi'nde dört gözle beklenen aşamaya geçiliyor
Mehmet Akif Ersoy'un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak

Mehmet Akif Ersoy'un babası konuştu! Oğlunu peygambere benzetti
Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı

Erdoğan'ın "Savaştan tehlikeli" dediği gelişme Çin'i harekete geçirdi
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış

Anne katili Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış
Jurasek'in kaçırdığı şut sonrası Sergen Yalçın'ın tepkisi olay oldu

Dün geceye damga vuran görüntü
Dünyaca ünlü otomotiv devi, 88 yıllık tarihinde ilk kez fabrika kapatıyor

88 yıl sonra bir ilk! Dünyaca ünlü otomotiv devi fabrikasını kapatıyor
Tuğyan Gülter'in babası konuştu! 'Beni aradı' diyerek yaşananları anlattı

Tuğyan'ın babası konuştu! "Beni aradı" diyerek yaşananları anlattı
Evinin en güzel odasını tahsis etti! Kilosunu 10 bin TL'den satıyor

Evinin en güzel odasını tahsis etti! Kilosunu 10 bin TL'den satıyor
Yakın dostu aktardı! İşte Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri

Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri bunlar olmuş
title