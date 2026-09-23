Kars'ta hasta almaya giden ambulans otomobille çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Kars'ta hasta almaya giden ambulans otomobille çarpıştı, 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars'ta hasta almaya giden ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar arasında sürücüler ve sağlık görevlileri bulunurken, Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kars'ta ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Hasta almaya giden M.E'nin kullandığı 36 AAE 160 plakalı ambulans, Harakani Havalimanı Kavşağı'nda, Ş.Ü. idaresindeki 36 FP 390 plakalı otomobille çarpıştı.
Ambulans daha sonra yol kenarındaki trafik levhası direğine çarparak durabildi.
Kazada ambulans ve otomobil sürücüsü ile sağlık görevlileri S.Ö. ve A.F.Ö. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA