Kars'ta traktör lastiğine sıkışan inek kurtarıldı
Kars'ta gövdesine sıkışan traktör lastiğiyle gezinen inek kurtarıldı.
Kars'ta gövdesine sıkışan traktör lastiğiyle gezinen inek kurtarıldı.
Merkeze bağlı Soylu köyünde Musa Daşdemir'e ait hayvan sürüsü merada otladıktan sonra ahıra döndü.
Bu sırada bahçeye girmeye çalışan "Yonca" adlı ineğin boynuna oynadığı traktör lastiği geçti. Daha sonra karın bölgesine ilerleyen lastik "can simidi"ni andırdı.
Bir süre evin bahçesinde gezinen inek, daha sonra yakalanarak lastikten kurtarıldı.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik