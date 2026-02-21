Haberler

Kars'ta düzensiz göçmen taşırken yakalanan sürücü tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta aracında 2 düzensiz göçmeni taşıdığı tespit edilen sürücü, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı. Emniyet ekipleri, şüpheli aracı durdurarak Afganistan uyruklu göçmenleri yakaladı.

Kars'ta aracında 2 düzensiz göçmeni taşırken yakalanan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen bir aracı Paşaçayır mevkisinde durdurdu.

Polis ekiplerince araçta yapılan aramada, Afganistan uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü K.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla tutuklandı.

Sınır dışı edilecek düzensiz göçmenlerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz'dan sonra her şey değişecek

Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz'dan sonra her şey değişecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Japonya'da bir Türk'ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi

Japonya'daki bu akımı gören Türk vatandaşı şaşkınlığını gizleyemedi
Ali Yerlikaya'nın 'bilgi sızdırdığı' iddia edilen danışmanından açıklama var

Yerlikaya'nın bilgi sızdırdığı iddia edilen danışmanından açıklama var
Duvarı kırıp bir sürü elektronik eşya varken tek bir şey çaldılar! Değeri 8 milyon TL

Duvarı kırıp bir sürü elektronik eşya varken tek bir şey çaldılar
Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar

Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar
Japonya'da bir Türk'ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi

Japonya'daki bu akımı gören Türk vatandaşı şaşkınlığını gizleyemedi
Savaş an meselesi! ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti

Savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti
İngilizler duyurdu: ABD, İran'a tek başına saldırmayacak

İngilizler duyurdu: ABD, İran'a tek başına saldırmayacak