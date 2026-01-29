Haberler

Kars'ta fuhuş operasyonunda 12 tutuklama

Kars'ta fuhuş operasyonunda 12 tutuklama
Güncelleme:
Kars'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 12'si tutuklanırken, 21 mağdur kadın ifade verdi. Operasyon, 'fuhşa teşvik ve aracılık' suçlarına yönelik yürütüldü.

KARS'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 21 mağdur kadın soruşturma kapsamında ifade verdi.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri; 'fuhşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama' suçlarına yönelik kapsamlı çalışma başlattı. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Önceden belirlenen 2 alkollü mekan ile 2 apart işletmeye eş zamanlı baskın yapıldı.

20 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Toplam 140 personelin katılımı ile yapılan operasyonda 20 şüpheli, gözaltına alındı. Söz konusu aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, şarjör ve 17 fişek, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 72 bin TL ve 400 euro, 45 adet cep telefonu, 4 tablet, 1 laptop ve 2 bilgisayar kasası, 1 adet döner bıçağı, 1 fotoğraf makinesi ve mekana ait kamera kayıt cihazı ele geçirildi.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 şüpheli de savcılık sorgularının ardından salıverildi. Operasyon kapsamında ayrıca mağdur sıfatıyla ifadesine başvurulan 18 yabancı uyruklu kadın, sınır dışı işlemleri için Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. 3 Türk vatandaşı mağdur kadının da emniyette ifadesi alındı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

