Haberler

Kars'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda 12 zanlı tutuklandı

Kars'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda 12 zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 12'si tutuklandı. Operasyonda 18'i yabancı uyruklu 21 mağdur kadın kurtarıldı. Elde edilenler arasında ruhsatsız silah ve büyük miktarda para da bulundu.

Kars'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 12'si tutuklandı, 18'i yabancı uyruklu 21 mağdur kadın kurtarıldı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce "fuhşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama" suçlarının soruşturulmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Daha önce belirlenen 2 alkollü mekanda ve 2 apartta 140 personelin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı, 18'i yabancı uyruklu 21 mağdur kadın kurtarıldı.

Operasyonda 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 17 fişek, "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temininden" elde edildiği değerlendirilen 72 bin lira ve 400 avro, 45 cep telefonu, döner bıçağı, 4 tablet, dizüstü bilgisayar, mekana ait kamera kayıt cihazı, 2 bilgisayar kasası, 1 fotoğraf makinesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Ç. (26), F.Ü. (31), T.İ. (44), E.B. (62), R.Ş. (59), E.G. (38), S.Y. (48), S.Y. (45), E.B. (43), D.R. (36), G.F. (40) ve O.Ç. (33) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla, 5 şüpheli de savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

18 yabancı uyruklu mağdur kadın sınır dışı işlemleri için Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi, 3 Türk vatandaşı mağdur kadının da ifadesine başvuruldu.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
Piyasalar bugüne de hareketli başladı! Rekorlar art arda kırılıyor

Piyasalar yangın yeri! Rekor üstüne rekor kırılıyor
Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...

AK Partili vekilden emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
Yeşilçam'ın yıldızı Saadet Gürses: Borç batağındayım, yaşam mücadelesi veriyorum

Yeşilçam'ın yıldızının acı çığlığı: Yaşam mücadelesi veriyorum
Kolombiya'da uçak düştü, kurtulan yok

Yolcu uçağı düştü, kurtulan yok! Meclis üyesi de içindeydi
Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte Tuğyan'ın eski nişanlısının ifadesi

Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte eski nişanlının ifadesi
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...

AK Partili vekilden emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
Fenerbahçe'ye yıldız isimden gece yarısı kötü haber

Fenerbahçe'ye yıldız isimden gece yarısı kötü haber
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir