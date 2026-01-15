Haberler

Elektrik arıza ekiplerinin zorlu mücadelesi

Elektrik arıza ekiplerinin zorlu mücadelesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars genelinde etkili olan fırtına ve tipi nedeniyle köylerin enerji iletim hatları zarar gördü. Elektrik arıza ekipleri zorlu koşullarda köylere ulaşarak arızaları giderdi.

KARS genelinde etkili olan fırtına ve tipi nedeniyle köylerin enerji iletim hatları zarar gördü. Elektrik arıza ekipleri yolları kapalı olan köylere at sırtında, kar motoru, iş makineleri ve arazi araçlarıyla ulaşarak arızaları giderdi.

Kentte etkisini artıran soğuk hava, fırtına, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yaşam olumsuz etkilendi. Şehrin farklı noktalarında ana hatlar ve köy yolları ulaşıma kapanırken elektrik iletim hatlarında hasar meydana geldi. Bölgeye elektrik hizmeti veren Aras EDAŞ arıza ekipleri, ihbarları değerlendirerek, zorlu arazi ve hava koşullarında arızalara müdahale etti. Kar yağışı ve tipi altında at sırtında, kar motoru, iş makineleri ve arazi araçlarıyla köylere ulaşan ekipler, arızaları giderek yerleşim birimlerine yeniden elektrik sağladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye'nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı! Siviller bölgeden boşaltılıyor

Türkiye'nin yanı başında dev hazırlık! Operasyon artık an meselesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahisten ceza alan kaleci Fener maçına damga vurdu

Bahisten ceza alan kaleci maça damga vurdu
Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı 'Cinsel ilişki' detayı

Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
90+5'te büyük şok! Real Madrid 2. Lig takımına elendi

90+5'te büyük şok! Dünya devi 2. Lig takımına elendi
Danimarka Dışişleri Bakanı'ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu'nda yeni bir güvenlik durumu var

Trump'ın Grönland ısrarı sürerken Danimarka'dan korkutan itiraf
Bahisten ceza alan kaleci Fener maçına damga vurdu

Bahisten ceza alan kaleci maça damga vurdu
Elvin Levinler ağzının içine masaj yaptırdı

Ünlü oyuncudan şoke eden paylaşım! Ağzının içine yaptırdı
Organ mafyasının teyze-yeğen oyunu deşifre oldu! Karşısına doktor değil polis çıktı

Organ mafyasının teyze-yeğen oyunu deşifre oldu