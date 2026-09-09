Kars’ta eyül ayında sular buz tuttu

KARS'ta etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle sular buz tuttu.

Alaca köyü yaylasında hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle sular buz tutmaya başladı. Bölgede geceleri termometrelerin sıfırın altına düşmesiyle hayvanların su içtiği yalaklardaki su buz tuttu. O anları cep telefonuyla kayda alan vatandaş buzun kırılamayacak kadar kalın olduğunu belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı