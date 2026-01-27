Haberler

Otomobillerin bagajında 2 kaçak göçmen yakalandı

Otomobillerin bagajında 2 kaçak göçmen yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta düzenlenen operasyonlarda, 2 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalanırken, organize suç şüphesi ile 3 kişi gözaltına alındı. 1 şüpheli tutuklandı. Yakalanan göçmenler sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

KARS'ta polisin düzenlediği 2 ayrı operasyonda, 2 ayrı otomobilin bagajlarında Afganistan uyruklu 2 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan organizatör şüphelisi 3 kişiden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında 2 ayrı operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takibin ardından göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 'öncü' ve 'artçı' şeklinde ilerleyen iki otomobil takibe alındı. Ardahan yolundaki İsmail Hakkı Alaca Bulvarı'nda durdurulmak istenen öncü aracın sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymadı. Polisin takibiyle araç, Digor ilçesinde durduruldu. Otomobilin sürücüsü gözaltına alınırken, diğer araçta ise Afganistan uyruklu 1 düzensiz göçmen yakalandı.

BATTANİYE ALTINA GİZLEMİŞLER

Iğdır yolu üzerinde durdurulan bir otomobilin bagajında da battaniyenin altına gizlenmiş Afganistan uyruklu 1 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan organizatör şüphelileri H.G., M.T. ve Z.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.G. ve M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Z.D. 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan 2 kaçak göçmen ise sınır dışı edilmek üzere Erzurum Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri

Dava günü gelip çattı! Adliyeye 15 korumayla geldi, işte ilk sözleri
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi

Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Arnavutluk Başbakanı'nın İsrail parlamentosundaki konuşmasına 'Türkiye' çıkışı damga vurdu

İsrail parlamentosundaki konuşmasına "Türkiye" çıkışı damga vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sağlıkçıları taşıyan servis kaza yaptı, genç hemşire hayatını kaybetti

Henüz hayatının baharındaydı! Hemşire feci şekilde can verdi
Çuvalla para verecekler! Fenerbahçe'den yıldız isme çılgın teklif

Çuvalla para verecekler! Fenerbahçe'den yıldız isme çılgın teklif
MHP'li Yıldız'ın 'Canlı yayın' çıkışına Özgür Özel'den jet yanıt

MHP'li Yıldız'ın "Canlı yayın" çıkışına Özgür Özel'den jet yanıt
Fenerbahçe'ye Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor

Fener'e Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor
Sağlıkçıları taşıyan servis kaza yaptı, genç hemşire hayatını kaybetti

Henüz hayatının baharındaydı! Hemşire feci şekilde can verdi
Kritik eşik aşıldı! WhatsApp'ta artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

WhatsApp'ta artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
7 CHP'li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış

7 CHP'li başkanın davasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış