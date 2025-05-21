Kars'ta Duygu Dolu Emeklilik Töreni: Tarih Öğretmeni Özlem Kösem'e Veda

Kars'ta Duygu Dolu Emeklilik Töreni: Tarih Öğretmeni Özlem Kösem'e Veda
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Kars'ta 34 yıllık meslek hayatını tamamlayan tarih öğretmeni Özlem Kösem için düzenlenen veda programında duygusal anlar yaşandı. Öğrencileri ve öğretmenleri tarafından çiçeklerle karşılanan Kösem, eğitim hayatı boyunca okulun hafızasına önemli katkılarda bulundu.

Kars'ta meslekte 34 yılını doldurarak emekli olan 57 yaşındaki tarih öğretmeni Özlem Kösem için görev yaptığı okulda sürpriz veda programı düzenlendi.

Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ve idarecileri, son dersini vermek için okula gelen Kösem'i çiçeklerle karşıladı.

Okul bahçesinde öğrenci ve öğretmenler tarafından oluşturulan koridorda alkışlar ve takdim edilen çiçeklerle yürüyen Kösem, duygusal anlar yaşadı.

Gözyaşlarına hakim olamayan Kösem, okulun konferans salonunda devam eden programda, üzerinde "Kösem Sultan" yazan pastadaki mumlara üfledi, emeği geçenlere teşekkür etti.

Okul müdürü Eren Yavuz Erdağı, emeklerinden dolayı Kösem'e teşekkür ederek, "Özlem hocamız, tam 34 yıl boyunca bu okulun hafızasına değer kattı. Sadece bir tarih öğretmeni değil, aynı zamanda öğrencilerimizin hayatlarına yön veren bir rehberdi. Onun adanmışlığı hepimize ilham kaynağı oldu." dedi.

Özlem Kösem ise duygusal anlar yaşadıklarını anlatarak, "İlk adımımı attığım bu okulda, mesleğimin her anını büyük bir aşkla yaşadım. Öğrencilerimle, meslektaşlarımla geçirdiğim yıllar bir ömürlük hatıra oldu. Buradan kalbim dolu dolu ayrılıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel
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