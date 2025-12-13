Haberler

Kars'ta silah tacirlerine dron destekli operasyon: 10 gözaltı

Kars'ta silah tacirlerine dron destekli operasyon: 10 gözaltı
Güncelleme:
Kars'ta düzenlenen dron destekli operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi; 10 şüpheli gözaltına alındı.

KARS'ta silah tacirlerine yönelik dron destekli operasyonda çok sayıda silah ile mühimmat ele geçirildi; 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yasa dışı silah ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında il merkezi ile birlikte Akyaka, Sarıkamış, Selim ve Susuz ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Dron destekli operasyonda, belirlenen adreslerde yapılan aramada 6 ruhsatsız tabanca, 5 pompalı tüfek, 8 şarjör ile 265 adet fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında 10 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, '6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' suçundan işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
