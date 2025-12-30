Geceyi eksi 20 derecede geçiren Kars'ta Vali Polat'tan "dışarıda kalmayın" uyarısı

Termometrelerin gece sıfırın altında 20 dereceyi gösterdiği Kars'ta, Vali Ziya Polat, vatandaşlara "Hava çok soğuk dışarıda kalmayın" uyarısı yaptı.

Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan kar, yerini dondurucu soğuklara bıraktı.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye düştüğü kentte, Vali Polat, dondurucu soğuklara karşı vatandaşları uyardı.

Vali Polat, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, hava soğuk kimse dışarıda kalmasın. Çevrenizde ihtiyaç sahibi, kimsesiz ve kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız için lütfen bizi arayın." ifadesini kullandı.