Haberler

Kars'ta sulak alanlar dondu, bitki ve ağaçlar kırağı tuttu

Kars'ta sulak alanlar dondu, bitki ve ağaçlar kırağı tuttu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta gece sıcaklığının sıfırın altında 16 dereceye düşmesiyle birlikte sulak alanlar dondu ve bitki ile ağaçlar kırağı tuttu. Soğuk hava nedeniyle Sarıkamış ilçesinde binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Kars'ta soğuk hava nedeniyle sulak alanlar dondu, bitki ve ağaçlar kırağı tuttu.

Kentte gece hava sıcaklığı sıfırın altında 16 dereceye düştü.

Soğuk hava sebebiyle kentteki sulak alanlar dondu, bitki ve ağaçlar kırağı tuttu.

Bazı vatandaşlar araçlarına battaniye ve branda örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Kars Belediyesi ekipleri, kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Sarıkamış ilçesinde de dondurucu soğuklar etkili oldu

Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava nedeniyle binaların çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu, araçların ve evlerin camları buz tuttu.

Yoğun tipi yüzünden tarım aletlerinin de kara gömüldüğü ilçede vatandaşlar, çatılarındaki kar ve buz kütlelerini temizledi.

Sarıkamış Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizliği çalışması başladı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
Eller tetikte! Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti

Eller tetikte! Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD görüntüleri yayınladı! 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk

Görüntüler yayınlandı! 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk
Çin'in Nostradamus'u Jiang Xueqin'in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor

İran savaşını bilen profesörden yeni tahmin! Sonucu açıkladı
Baba Cihantimur 'dolandırıldım' deyip adliyeye koştu! Bakın nasıl kandırmışlar

Baba Cihantimur "dolandırıldım" deyip adliyeye koştu
Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye'ye çevrildi

Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye'ye çevrildi
ABD görüntüleri yayınladı! 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk

Görüntüler yayınlandı! 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk
Savaşta 7. gün! Tahran'da art arda büyük patlamalar oldu

Başkent saldırı altında, art arda büyük patlamalar meydana geldi
Kış Olimpiyatlarına damga vuran Eileen Gu bakın nerede görüldü

Girdiği uygulama olay oldu!