Kars'ta kadın polisler dolandırıcılara karşı ev ve iş yerlerini gezerek uyarıda bulundu

Kars'ta son dönemde artış gösteren iletişim yoluyla dolandırıcılığa karşı polis ekipleri, vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla kapsamlı bir bilgilendirme çalışması başlattı. Kadın polisler, apartmanlarda ve iş yerlerinde broşür dağıtarak dolandırıcılık konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

KARS'ta son dönemde artış gösteren iletişim yoluyla dolandırıcılık olaylarına karşı polis ekipleri sahaya indi. İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla kapsamlı bir bilgilendirme çalışması başlattı.

Kars Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul'un talimatıyla, dolandırıcıların hedefi haline gelebilecek vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla geniş kapsamlı bir önleme faaliyeti başlatıldı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde görevli kadın polisler; apartmanları, kıraathaneleri ve iş yerlerini ziyaret edip, 'İletişim Yoluyla Dolandırıcılık' konularında broşür dağıttı ve binalara bilgilendirme afişleri astı. Kapı kapı dolaşarak kentte yaşayanlarla bire bir iletişim kuran polisler, kendilerini polis, savcı ya da asker olarak tanıtıp para talep eden kişilere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Yetkililer, hiçbir kamu görevlisinin telefon üzerinden para ya da altın talep etmeyeceğinin altını çizerek, kişisel ve banka bilgilerinin kesinlikle paylaşılmaması gerektiğini hatırlattı. Bilgilendirme faaliyetleri kapsamında posta kutularına da uyarı broşürleri bırakılırken, şüpheli durumlarda vatandaşların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları veya en yakın polis merkezine başvurmaları istendi.

Mahallede yaşayan Fahrettin Özen, polislerin doğrudan sahaya inerek bilgilendirme yapmasının önemli olduğunu vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

