Kars'ta Direksiyon Başında Kalp Krizi Geçiren Sürücü Hayatını Kaybetti
Kars'ta kalp krizi geçiren bir sürücü, otomobiliyle kontrolden çıkarak refüje çarptı. Yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kars'ta direksiyon başında kalp krizi geçiren ve otomobili refüje çarpan sürücü, hayatını kaybetti.
Burak D. (57) yönetimindeki 80 FY 559 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücünün kalp krizi geçirmesi sonucu Kafkas Üniversitesi kavşağında kontrolden çıkarak refüje çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Burak D, olay yerindeki müdahalenin ardından kaldırıldığı Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, Burak D'nin aracıyla Kafkas Üniversitesi kavşağına gelmesi ve refüje çarparak durması yer alıyor.