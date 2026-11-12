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Kars'ta devrilen traktörde sürücü ve 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

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Kars'ta devrilen traktörde sürücü ve 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
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Kars'ta Akbaba köy yolunda devrilen traktörde sürücü ve 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Hayati tehlikeleri bulunduğu öğrenilen yaralılar, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kars'ta devrilen traktördeki biri çocuk 2 kişi ağır yaralandı.

D.K'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, Akbaba köy yolunda devrildi.

Kazada, sürücü ile yanında bulunan 4 yaşındaki K.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikelerinin??????? bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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