Kars'ta devrilen traktörde sürücü ve 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Kars'ta devrilen traktörde sürücü ve 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kars'ta Akbaba köy yolunda devrilen traktörde sürücü ve 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Hayati tehlikeleri bulunduğu öğrenilen yaralılar, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kars'ta devrilen traktördeki biri çocuk 2 kişi ağır yaralandı.
D.K'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, Akbaba köy yolunda devrildi.
Kazada, sürücü ile yanında bulunan 4 yaşındaki K.A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikelerinin??????? bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA