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Kars'ta deprem tatbikatında öğrenciler 45 saniye çök-kapan-tutun yapıp tahliye edildi

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Kars'ta deprem tatbikatında öğrenciler 45 saniye çök-kapan-tutun yapıp tahliye edildi
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Kars'ta TOBB Fevzipaşa Ortaokulu'nda deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Öğrenciler 45 saniyelik alarmda çök-kapan-tutun uygulayıp tahliye edildi; senaryo gereği mahsur kalan iki öğrenci kurtarıldı ve Çocuk Acil Durum Bilgi Kartı dağıtıldı.

Kars'ta afetlere hazırlık kapsamında, ekiplerin koordinasyon ve müdahale kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü etkinlikleri kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fevzipaşa Ortaokulu'nda gerçekleştirilen tatbikatta, AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, Karayolları Karakurt (KARAKURT), itfaiye ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma ekipleri katıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen tatbikat öncesinde öğrencilere deprem sırasında alınması gereken güvenlik önlemleri anlatıldı. Özellikle deprem anında paniğe kapılmadan hareket edilmesi, güvenli bir noktada korunma pozisyonu alınması ve sarsıntı sona erdikten sonra binanın kontrollü şekilde tahliye edilmesi üzerinde duruldu.

Tatbikat senaryosu gereği deprem alarmının çalmasıyla birlikte sınıflarında bulunan öğrenciler, sıralarının altına girerek "çök-kapan-tutun" hareketini uyguladı. Öğrenciler, 45 saniye boyunca devam eden alarm süresince bulundukları yerde korunma pozisyonunda bekledi.

Alarmın sona ermesinin ardından öğretmenlerinin yönlendirmesiyle sınıflarından çıkan öğrenciler, okul binasını planlı ve kontrollü şekilde tahliye etti. Kısa sürede okul bahçesine ulaşan öğrenciler, önceden belirlenen güvenli toplanma alanlarında bir araya geldi.

Tahliye işleminin ardından öğrencilere, olası afetlerde kimlik ve sağlık bilgilerinin hızlı şekilde öğrenilmesini sağlayan Çocuk Acil Durum Bilgi Kartı dağıtıldı. Kartlarda öğrencilerin adı, soyadı, kan grubu, sağlık bilgileri ve acil durumlarda ulaşılabilecek yakınlarının iletişim bilgilerinin yer aldığı belirtildi.

Senaryo gereği deprem nedeniyle okul binasında mahsur kalan iki öğrenci için ekipler harekete geçti. Kısa sürede okula gelen ekipler, yaralı öğrencilerden birisi itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla indirildi.

Diğer yaralı ise binaya giren kurtarma ekiplerince sedyeye alınıp güvenli bölgeye taşınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA
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