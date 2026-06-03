Kars Cezaevi hükümlülerinden sanat sergisi

KARS T Tipi Kapalı Ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan 40 hükümlünün 3 aylık çalışmayla hazırladığı eserler, Kars Bedesteni'nde açılan sergide vatandaşların beğenisine sunuldu.Kars T Tipi Kapalı Ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yürütülen eğitim, iyileştirme ve meslek edindirme faaliyetleri kapsamında hükümlü ve tutuklular tarafından hazırlanan sanatsal el emeği ürünler için düzenlenen serginin açılışına Kars Valisi Ziya Polat, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Kars Baro Başkanı Necat Yağcı, Kars T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hakan Duman ile davetliler katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri stantları gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

BAŞSAVCI ÇEPNİ: İYİLEŞTİRME VE HAYATA KAZANDIRMA AMAÇLANIYOR

Modern infaz sistemlerinin temel amacının bireyleri topluma yeniden kazandırmak olduğunu belirten Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, şunları söyledi:

"20'nci yüzyılın ikinci yarısından itibaren dünyada ve ülkemizde infaz rejimleri çok önemli bir anlayış değişikliğine gitti. Artık infaz sistemi, yalnızca işlenen eylemi cezalandırmaktan ziyade, hükümlü ve tutukluları eğitme, ıslah etme ve yeniden hayata kazandırma amacını benimsemiştir. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüzün vizyonu doğrultusunda, Kars Ceza İnfaz Kurumu atölyelerimizde üretilen bu fikir ve sanat eserlerini Kars halkıyla buluşturmaktan gurur duyuyoruz. Malumunuz, sanatkarın gıdası takdir edilmektir. Burada satılan tüm ürünlerin gelirleri doğrudan doğruya hükümlülerin kendi hesaplarına yatırılarak onlara ekonomik bir destek sağlanacaktır. Kars halkının sergiye gösterdiği yoğun ilgi bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir."

SERGİDE KARS'IN SİMGELERİ YER ALIYOR

Kurum bünyesinde yürütülen kurslar hakkında bilgi veren Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hakan Duman ise erkek hükümlüler için 6, kadın hükümlüler için 1 aktif kursun sürdürüldüğünü belirtti.

Duman, "Yaklaşık 40 hükümlümüzün 3 aylık bir zaman diliminde büyük bir sabırla hazırladığı bu sergide; Kars Kalesi, Çıldır Gölü, Doğu Ekspresi, Ani Ören Yeri, Sarıkamış Şehitliği ve Türk Bayrağı gibi kentin ve ülkenin milli değerlerini içeren 75 adet üç boyutlu rölyef tablo yer alıyor. Bunun yanı sıra kadın hükümlülerimizin el emeği olan 40 adet nevresim takımı, çocuk oyuncakları, anahtarlıklar ve çeşitli hediyelik eşyalar mevcut" dedi.

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı