Kars'ta çöken ahırda 2 büyükbaş öldü

KARS merkeze bağlı Çığırgan köyünde çöken ahırdaki 2 büyükbaş öldü.

Merkeze bağlı Çığırgan köyünde hayvancılık yapan Şener Altunbey'e ait ahırın damı, yoğun yağış ve karların erimesi nedeniyle çöktü. Köylüler, ahırda bulunan büyükbaş ve küçükbaşları kurtarmak için seferber oldu. Vatandaşların uğraşları sonucu 8 büyükbaş ile küçükbaşın kurtarıldığı ahırda 2 inek öldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı