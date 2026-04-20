Kars'ta çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi
Kars'ın Digor ilçesinde çıkan yangında, tek katlı müstakil evde büyük çapta hasar oluştu.
İlçeye bağlı Kocaköy köyünde Mehmet Yılmaz'a ait müstakil evde yangın çıktı.
Kısa sürede evin tamamını saran yangına ilk müdahaleyi köylüler yaptı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.
Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik