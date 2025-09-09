Kars'ta çalıntı büyükbaş hayvanlarla yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı, Kağızman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yankıpınar köyünde 4 besiciye ait büyükbaş hayvanların çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda yapılan çalışmada, Paslı köyünde durdurulan bir araçta yapılan aramada, Yankıpınar köyünden çalınan 4 büyükbaş hayvanın araçta olduğu tespit edildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan araç sürücüsü M.Ç. (36) işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Ele geçirilen hayvanlar ise sahiplerine teslim edildi.