Haberler

Kars'ta Çalıntı Büyükbaş Hayvanlarla Yakalanan 1 Kişi Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta jandarma, Yankıpınar köyünden çalınan 4 büyükbaş hayvanı taşıyan aracı durdurarak sürücüsünü tutukladı. Ele geçirilen hayvanlar sahiplerine iade edildi.

Kars'ta çalıntı büyükbaş hayvanlarla yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı, Kağızman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yankıpınar köyünde 4 besiciye ait büyükbaş hayvanların çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda yapılan çalışmada, Paslı köyünde durdurulan bir araçta yapılan aramada, Yankıpınar köyünden çalınan 4 büyükbaş hayvanın araçta olduğu tespit edildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan araç sürücüsü M.Ç. (36) işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Ele geçirilen hayvanlar ise sahiplerine teslim edildi.???????

Kaynak: AA / İdris Karaoğul - Güncel
Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye geri döndü

5 yıl aradan sonra Fenerbahçe'ye geri döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli boksör Gizem Özer, Dünya Boks Şampiyonası'ndan diskalifiye edildi

Milli boksörümüz diskalifiye oldu! Nedeni bir hayli garip
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.