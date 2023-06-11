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Kars'ta Boşanma Aşamasındaki Eşi ve Kayınbiraderini Öldürdü

Kars'ta Boşanma Aşamasındaki Eşi ve Kayınbiraderini Öldürdü

Güncel Haberler

Kars'ın Selim ilçesinde bir kişi boşanma aşamasındaki eşi ve kayınbiraderini öldürdü. İstanbul'da yaşayan M.B, bir süre önce tartıştığı eşi 28 yaşındaki Ö.B'yi darp etti. Bunun üzerine Ö.B, Selim ilçesi Eski Gazi köyündeki baba evine geldi. M.B, barışmak üzere geldiği köyde eşiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.B, aracında bulunan pompalı tüfekle önce kayınbiraderi Z.Y'ye daha sonra da eşi Ö.B'ye ateş ederek kaçtı.

Kars'ın Selim ilçesinde bir kişi boşanma aşamasındaki eşi ve kayınbiraderini öldürdü.
İstanbul'da yaşayan M.B, bir süre önce tartıştığı eşi 28 yaşındaki Ö.B'yi darp etti. Bunun üzerine Ö.B, Selim ilçesi Eski Gazi köyündeki baba evine geldi.
M.B, barışmak üzere geldiği köyde eşiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.B, aracında bulunan pompalı tüfekle önce kayınbiraderi Z.Y'ye daha sonra da eşi Ö.B'ye ateş ederek kaçtı.
Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Ö.B ve ağabeyi Z.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
İki kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Köyde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri M.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.
M.B ve Ö.B çiftinin 4 çocuğu olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel

İstanbul Selim Kars Güncel Haberler

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