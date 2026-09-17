Kars'ta bitkin bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

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Kars'ın Selim ilçesinde bitkin bulunan kızıl şahin, tedavi altına alındı.
Kars'ın Selim ilçesinde bitkin bulunan kızıl şahin, tedavi altına alındı.
Karahamza köyünde yaşayan Kerim Ekinci, evinin önünde bitkin kızıl şahin buldu.
Ekinci'nin ihbarı üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı Şefliği ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce alınan kızıl şahin, tedavisi için Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezine götürüldü.
Kaynak: AA