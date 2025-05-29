Kars'ta Anne ve Yavru Ördekler Doğal Ortama Bırakıldı

Kars'ta Anne ve Yavru Ördekler Doğal Ortama Bırakıldı
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Kars'ta, her yıl stadyumda yavrulayan yaban ördeği ve 8 yavrusu, zarar görmemeleri için doğal ortamlarına bırakıldı. Stadyum görevlisi, anne ve yavru ördekleri koruma altına alarak Kars Çayı'nın sularına yönlendirdi.

Kars'ta anne ve yavru ördekler doğal ortama bırakıldı

KARS - Kars'ta her yıl stadyumda kuluçkaya yatarak yavrularını çıkaran yaban ördeği ve yavruları, zarar görmemeleri için doğal ortamlarına bırakıldı.

Her yıl Kars Şehir Stadını yuva yaparak yavrularını dünyaya getiren yeşilbaş yaban ördeği, bu yıl da geleneksel davranışını sürdürdü. Anne ördek, 8 yavrusunu büyütmeyi başardı. Belli bir boyuta gelen yavru ördekler annesiyle birlikte stadyumun koridorlarında dolaşıyor, çim sahaya çıkarak yavrularının karını doyuruyor. Bazen de stadın sulama tesislerinin bulunduğu sulak ortamda yavrularıyla yüzüyor.

Hiçbir şeye aldırış etmeden etrafta dolaşan anne ve yavru ördekler zaman zaman da kedi ve köpek saldırılarını maruz kalıyordu. Özellikle kedilerin zarar verdiği yavru ördekler, stadyum görevlisi Bahattin İnce tarafından anneleriyle birlikte muhafaza altına alınarak koruma amaçlı doğal ortamlarına bırakıldı. Yavrularıyla birlikte Kars Çayı'nın serin sularında yüzmeye başlayan yaban ördeği ailesi bir süre sonra gözden kayboldu. Böylece ördeklerin sağlıklı bir şekilde yaşamasına imkan sağlanmış oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / IŞIK ÇAPANOĞLU - Güncel
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