Kars'ta Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Kars'ta çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Merkeze bağlı Gelirli köyü arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı.

Yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyen köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, vatandaşların da desteğiyle itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.