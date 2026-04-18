Kars'ta Turizm Haftası etkinlikleri Ani Ören Yeri ziyaretiyle başladı

Kars'ta düzenlenen 50. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, UNESCO Dünya Mirası Ani Ören Yeri'nde doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Katılımcılar, bölgenin tarihi ve doğası hakkında bilgi aldılar.

Kars'ta, 50. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Ani Ören Yeri'nin saklı güzelliği Bostanlar Deresi'nde doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinliğe, kurum temsilcileri, Kafkas Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

Kars Arkeoloji ve Etnografya Müze Müdürü Hakim Aslan ve rehberler tarafından yaklaşık 8 kilometrelik yürüyüşte katılımcılara, bölgenin tarihi dokusu ve Bostanlar Deresi'ndeki arkeolojik kalıntılar hakkında bilgi verildi.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Bayram Yığcı, yaptığı konuşmada, Turizm Haftası'nın amacının, halkı ve öğrencileri bu zenginliklerle buluşturmak olduğunu belirterek "Bugün Ani Ören Yeri Bostanlar Deresi'nde bir gezi düzenledik. Birçok öğrencimiz bu bölgeye ilk defa geldi ve çok mutlu oldular. Ani'nin tarihini gençlerimize tanıtarak bu farkındalığı yaşatıyoruz." dedi.

Üniversite öğrencilerinden Buse Genel de güzel bir gezi olduğunu ifade ederek "Bugün buraya Turizm Haftası kapsamında geldik. Rehberlerimiz tarihi yerleri bizlere anlattı. Burayı çok sevdik, atmosferi gerçekten çok etkileyiciydi." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada! 'Hamile kaldı, ben de kafasına sıktım'

Gülistan Doku'nun nasıl öldürüldüğünün itirafı geldi
Milyonların beklediği kritik ipucu geldi: İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam

Kritik ipucu geldi: İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
Yeraltı dizisi yayından kaldırıldı mı? Merak edilen soru yanıt buldu

Yeraltı dizisi yayından kaldırıldı mı? Merak edilen soru yanıt buldu
Özkan Yalım’ın sevgilileriyle yeni görüntüleri ortaya çıktı

Otel odasında basılan başkanı zora sokacak yeni görüntüler

İran dini lideri Hamaney: İran donanması savaşa hazır

Ateşkes ihlal edildi, Hamaney yeniden "savaş" dedi
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün geliyor

Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün geliyor
Yeraltı dizisi yayından kaldırıldı mı? Merak edilen soru yanıt buldu

Yeraltı dizisi yayından kaldırıldı mı? Merak edilen soru yanıt buldu
Messi'nin eşi Roccuzzo'nun taktığı kolyenin değeri dudak uçuklattı

Boynunda bir servet taşıyor: Taktığı kolyenin değeri inanılmaz
Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi

Okul katliamında şok detay! Görev değişikliği sonrası felaket