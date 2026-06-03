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Kars'ta kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı

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Kars'ın Küçük Boğatepe köyünde bayram ziyareti sırasında kaybolan 26 yaşındaki Barış Ceco'dan 5 gündür haber alınamıyor. Jandarma ve AFAD ekipleri, komando, iz takip köpekleri ve termal dronla arama çalışması başlattı.

Kars'ta 5 gündür haber alınamayan gencin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Kent merkezinde yaşayan ve bayram için Küçük Boğatepe köyüne gelen 26 yaşındaki Barış Ceco'dan 30 Mayıs'tan beri haber alınamıyor.

Köylüler tarafından yapılan arama çalışmaları sonuç vermeyince aile durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine jandarma ile Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekipleri arama çalışması başlattı.

Komando ve iz takip köpeklerinin de katıldığı arama çalışmalarında ekipler, termal dronla da araziyi kontrol ediyor.

Ekipler, Ceco'nun bulunması için çevredeki güvenlik kameralarını inceliyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
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