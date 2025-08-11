Kars'ta 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Kars'ta yapılan denetimlerde, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 16 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Emniyet ekipleri, göçmenlerin işleme alınarak geri gönderme merkezlerine sevk edileceğini bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda, 16 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından çevre illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildi.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel