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Kars Selim'de gübre çukuruna düşen büyükbaş hayvan iş makinesiyle kurtarıldı

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Kars'ın Selim ilçesine bağlı Oluklu köyünde, Bülent Uyanık'ın bir çiftlikten satın aldığı büyükbaşlardan biri araca yüklenirken gübre çukuruna düştü. Çukura merdivenle inen vatandaşların halat ve kaldırma kayışları bağladığı hayvan, iş makinesiyle yukarı çekilerek kurtarıldı.

Kars'ın Selim ilçesinde çukura düşen büyükbaş hayvan, iş makinesiyle kurtarıldı.

Oluklu köyünde Bülent Uyanık'ın bir çiftlikten satın aldığı büyükbaşlar araca yüklenirken hayvanlardan biri ahırın dışındaki gübre çukuruna düştü.

Çukura merdivenle inen vatandaşlar, hayvana halat ve kaldırma kayışları bağladı.

Hayvan, iş makinesine bağlanan kayışlarla yukarı çekilerek kurtarıldı.

Kaynak: AA
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