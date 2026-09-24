Kars Sarıkamış'ta tır şarampole devrildi, yabancı uyruklu sürücü ağır yaralandı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış-Horasan kara yolunda şarampole devrilen tırın yabancı uyruklu sürücüsü ağır yaralandı. Ekipler sıkıştığı yerden çıkardığı sürücüyü Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırdı, tır vinçle çıkarıldı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şarampole devrilen tırın yabancı uyruklu sürücüsü ağır yaralandı.
Konstantinos Papadopulos'un (55) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen tır, Sarıkamış-Horasan kara yolu Mescitli köyü mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Dik yamaçtan inen ekipler, sürücü Papadopulos'u sıkıştığı yerden çıkardı.
Ekipler, sürücüyü güçlükle ambulansa taşıyarak Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Şarampole devrilen tır, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Papadopulos'un kullandığı tırın, Gürcistan'a yük bıraktıktan sonra İstanbul'a dönmek üzere yola çıktığı öğrenildi.