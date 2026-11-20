Kars Kağızman'da tırın çarptığı koyun sürüsünde 20 koyun telef olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Kars'ın Kağızman ilçesinde koyun sürüsüne çarpan tır nedeniyle 20 koyun telef oldu. Kağızman-Iğdır kara yolu Şahindere Mahallesi Encahan mevkisinde meydana gelen olayda trafik bir süre aksadı, hayvanların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım kontrollü sağlandı.
Kars'ın Kağızman ilçesinde tırın çarptığı sürüdeki 20 koyun telef oldu.
Bekir A'nın kullandığı 19 AFM 705 plakalı tır, Kağızman- Iğdır kara yolu Şahindere Mahallesi Encahan mevkisinde koyun sürüsüne çarptı.
Olay yerine sağlık, polis ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Sürüdeki 20 koyunun telef olduğu belirlendi.
Telef olan koyunlar nedeniyle trafik bir süre aksadı.
Hayvanların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım kontrollü sağlandı.
Kaynak: AA