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Kars'ın Sarıkamış ilçesi ile Ardahan'da sis ve kırağı etkili oldu, ulaşım aksadı

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Kars'ın Sarıkamış ilçesi ile Ardahan'da sis ve kırağı etkili oldu, Kars'ta gece sıcaklık 1 dereceye düştü. Ardahan'da sabaha karşı oluşan yoğun sis, Ardahan-Artvin kara yolunda görüş mesafesini düşürüp ulaşımı olumsuz etkiledi; sürücüler uyarıldı.

KARS/ Kars'ın Sarıkamış ilçesi ile Ardahan'da sis ve kırağı etkili oldu.

Kars'ta iki gündür aralıklarla etkili olan sağanağın ardından hava sıcaklığı gece 1 dereceye düştü.

Sabah saatlerinde Keklik Vadisi kırağıyla beyaza büründü.

Hançerli düzü mevkisinde de sis oluştu, araçların camları ve bitkileri kırağı tuttu.

Ardahan

Ardahan'da hava sıcaklığının düşmesiyle sabaha karşı kent merkezinde oluşan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.

Sis, Ardahan- Artvin kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi.

Görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücüler, trafikte dikkatli ve kontrollü ilerlemeleri konusunda uyarıldı.

Kaynak: AA
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