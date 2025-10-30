Haberler

Kars'ın Kurtuluşu Törenle Kutlandı

Güncelleme:
Kars, düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümünü kutladı. Törende konuşan Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, Kars'ın milli mücadelenin ilk adımlarını atan şehir olduğunu vurguladı.

Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önündeki törende Vali Ziya Polat, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Naci Türe ve Belediye Başkanı Ötüken Senger tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu, halk oyunları ekibi gösteri yaptı.

Programda, Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri gösteri sundu, Karslı aşıklar ve Erzincan Belediyesi mehter takımı sahne aldı.

Kars Belediye Başkanı Senger, törendeki konuşmasında, Kars'ın dönemin şartlarında Anadolu'da Milli Mücadele anlamında çok büyük siyasi adımların atıldığı ilk şehir olduğunu söyledi.

Bu toprakların her karışının, bağımsızlık için verilen mücadelelerin, fedakarlıkların, kahramanlıkların sessiz tanığı olduğunu vurgulayan Senger, "Bu topraklar, tarih boyunca vatan sevgisinin, direnişin ve inancın sembolü olmuştur. Kars, her dönemde zorluklarla sınanmış ama hiçbir zaman pes etmemiştir. 40 yıl süren Rus işgali boyunca halkımız, vatanından, kimliğinden, inancından vazgeçmemiştir ve gün gelmiş 1. Dünya Savaşı sonrası karanlık bir dönemde, bu şehir yeniden özgürlüğün meşalesini yakmıştır." dedi.

"Kars'ın direnişi sadece silahla değil fikirle, birlikle, imanla kazanılmıştır"

Kars'ın düşmana karşı destansı mücadelesine dikkati çeken Senger, şunları kaydetti:

"O dönemde Osmanlı ordusu bölgeden çekilince, Kars halkı kendi kaderini eline almıştır. İngiliz destekli Ermeni ve Gürcü birliklerine karşı, hiçbir dış güçten destek almadan, kendi iradesiyle ayağa kalkmıştır. Bu topraklarda, halkın kendi seçtiği temsilcilerle kurduğu Cenubi Garbi Kafkas Hükümeti, sadece bir yönetim değil bağımsızlık inancının somut bir ifadesi olmuştur. Kars, böylece Anadolu'da milli mücadelenin siyasi anlamda ilk adımlarını atan şehir olarak tarihe geçmiştir. Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Cumhuriyet'e kadar bu topraklar Türk'ün yurdu, Türk'ün kalesi olmuştur.

Alparslan'ın ordularından, Kazım Karabekir Paşa'nın askerlerine kadar, Kars her çağda Türk'ün vatan sevgisini, cesaretini ve imanını taşımıştır. Bu şehirde, Türklük yalnızca bir kimlik değil, bir onur, bir yaşam biçimi, bir inanç olmuştur. Bu topraklarda Türk bayrağı her dalgalandığında, geçmişin kahramanlarının nefesi hissedilir. Kars'ın direnişi sadece silahla değil fikirle, birlikle, imanla kazanılmıştır."

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
