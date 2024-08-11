Kars'ın Kağızman ilçesinde sel nedeniyle meyve bahçelerine hasar
Kars'ın Kağızman ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak yağışlar ve rüzgar sebebiyle bazı köylerde sel meydana geldi. Sel, Kötek köyü ile Bayam Mahallesi'ndeki bazı meyve bahçelerine zarar verdi. Ayrıca, Kötek köyünde bir evin çatısı da rüzgar nedeniyle uçtu. Bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı.
Kars'ın Kağızman ilçesinde sel nedeniyle bazı meyve bahçelerinde hasar oluştu.
İlçede öğleden sonra etkili olan sağanak sebebiyle bazı köylerde sel meydana geldi.
Sel, Kötek köyü ile Bayam Mahallesi'ndeki bazı meyve bahçelerine zarar verdi.
Kötek köyünde yağış ile etkili olan rüzgar yüzünden bir evin de çatısı uçtu.
Ekipler bölgede hasar tespit çalışması başlattı.