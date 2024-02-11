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Kars'ın Akyaka ilçesinde Aras EDAŞ ekipleri zor şartlarda arızaları gideriyor

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Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Kayadöven köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek gerilim hattında arıza oluştu. Aras EDAŞ ekipleri, 2 metreyi bulan kar kalınlığına rağmen köye ulaşarak arızayı giderdi. Ayrıca, donan suları olan köylülere su taşıdılar.

Kars'ın Akyaka ilçesinde, Aras EDAŞ ekipleri, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu köylerde zor şartlarda arızaları gideriyor.

İlçeye bağlı Kayadöven köyünde geçtiğimiz günlerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek gerilim hattında arıza oluştu.

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler karlı yolları, dağları aşarak köye ulaştı. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu köyde ekipler zor şartlarda çalışmasını yaparak arızayı giderdi.

Yüksek gerilim hattında bakım yapan ekipler, soğuk havaya rağmen çalışmasını sürdürüyor.

Bu arada kar yağışı sonrası suları donan köylülere ekipler yardımcı oldu. Suyu olmayan vatandaşlara Aras EDAŞ ekipleri el arabasıyla bidonlarla su taşıdı.

Kaynak: AA / Güncel

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