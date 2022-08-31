Kars haberleri... Sıcaktan bunalan çocuklar Kars Çayı'nda serinliyor Güncel Haberler Kars haberleri... Kars'ın Arpaçay ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar, Kars Çayı'nın serin sularında yüzüyor. Kars'ın Arpaçay ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar, Kars Çayı'nın serin sularında yüzüyor. Son günlerde hava sıcaklığının arttığı bölgenin Küçükçatma köyünde yaşayan çocuklar, serinlemek için Kars Çayı'na giriyor. Çayın serin sularında yüzen çocuklar, zaman zaman da suda oyun oynayarak vakit geçiriyor. Çocuklardan Mikail Avcıoğlu yazın yüzdükleri çayın, kışın da buzlu yüzeyinde kızakla kaydıklarını söyledi. Havaların çok sıcak olduğunu ifade eden Avcıoğlu, "Bu su olmasa sıcaktan kavruluruz. Su çok güzel, içine girince ferahlıyoruz." dedi. Miraç Güneş de serin suda yüzüp eğlenceli zaman geçirdiklerini anlattı. Güncel Kaynak: AA / İsmail Kaplan Kars Çayı Arpaçay Kars su Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kars haberleri... Sıcaktan bunalan çocuklar Kars Çayı'nda serinliyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.