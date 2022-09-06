Kars gündem haberleri: Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Hırvatistan Büyükelçiliği Görevine Atandı Güncel Haberler Kars haberler: Hırvatistan Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan’ın merkeze çekilmesi ile, yerine Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran’ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayınlandı. Hırvatistan Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan'ın merkeze çekilmesi ile, yerine Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Hırvatistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan merkeze çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı bugün Resmi Gazete'de yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hızlan'dan boşalan Hırvatistan Büyükelçilik görevine Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ı atadı. Kaynak: ANKA / Güncel Dışişleri Bakanlığı Yavuz Selim Kıran Hırvatistan Güncel Haberler

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