Kars gündem haberi... Kars'ta soğuk havanın ardından sobalar yanmaya başladı Güncel Haberler Edinilen Kars haberine göre Kars'ta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle sobalar yanmaya başladı. Kars'ta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle sobalar yanmaya başladı. Sağanağın ardından soğuk havanın etkili olmasıyla kentte yüksek kesimlerde kar etkili oldu. Yağışla birlikte hava sıcaklığının düştüğü kentte, vatandaşlar sobalarını kurarak yakmaya başladı. Ali Şahin, AA muhabirine, 8 yıldır Kars'ta olduğunu ve ısınma sezonunu bu yıl erken açtıklarını ifade ederek, "Geçen hafta Ankara'daydım kısa kol giyiyordum, Kars'a geldim ateşin başında ısınmaya çalışıyorum. Hava soğuk, üşüyorum." diye konuştu. Kafe işleten Serkan Alban ise bu yıl havaların erken soğuduğunu belirterek, "Kışın gelmesiyle havalar soğudu, müşterilerimiz üşüyordu, sobayı kurduk yakmaya başladık." dedi. Güncel Kaynak: AA / İsmail Kaplan Kars Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kars gündem haberi... Kars'ta soğuk havanın ardından sobalar yanmaya başladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.