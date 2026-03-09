Haberler

Kars-Göle kara yolunda yoğun tipi nedeniyle mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Güncelleme:
Kars-Göle kara yolunda etkili olan kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan yaklaşık 40 araç kurtarıldı. Bölgedeki ulaşım, yoğun rüzgar ve tipiden dolayı güçlükle sağlanıyor.

Kentte kar yağışının ardından etkili olan şiddetli rüzgar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Yoğun tipi nedeniyle Kars-Göle kara yolunda bazı tırlar yolda kaldı.

Tırların yolu kapatması sonucu ilerleyemeyen yaklaşık 40 araç mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu mahsur kalan araçlar kurtarıldı.

Yoğun tipinin etkili olduğu bölgede ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
