Kars Bozkale'de Mikail Polat'ın evinde sobadan çıkan yangın itfaiyece söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kars merkeze bağlı Bozkale köyünde Mikail Polat'a ait evde akşam saatlerinde sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Alevler hızla büyürken, Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmadı.
KARS merkeze bağlı Bozkale köyünde bir evde sobadan kaynaklanan yangın, Kars Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın akşam saatlerinde Bozkale köyünde Mikail Polat'a ait evde yangın çıktı. Sobadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangında, alevler hızla büyüdü. İhbar üzerine adrese Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Olayda yaralanan olmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı