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Kars Barosu'ndan Bakü'ye hukuk ziyareti

Kars Barosu'ndan Bakü'ye hukuk ziyareti
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Kars Barosu Başkanı Avukat Necat Yağcı, yönetim kurulu üyeleriyle Azerbaycan Barolar Birliği'ni ziyaret etti.

Kars Barosu Başkanı Avukat Necat Yağcı, yönetim kurulu üyeleriyle Azerbaycan Barolar Birliği'ni ziyaret etti.

Barodan yapılan açıklamaya göre, Bakü'de yapılan ziyarette Kars Barosu heyeti, Azerbaycan Barolar Birliği yöneticileriyle bir araya geldi.

Görüşmede iki ülkenin hukuk alanındaki işbirliği ele alındı, avukatlık mesleğinin geliştirilmesine yönelik ortak çalışmalar değerlendirildi.

Meslek içi eğitim faaliyetleri, genç avukatların mesleki gelişimi ve karşılıklı tecrübe paylaşımı konularında görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, ayrıca iki ülke baroları arasında gerçekleştirilebilecek ortak projeler ve eğitim programları hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Baro başkanı Yağcı, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki köklü dostluğun hukuk camiaları arasında da güçlü şekilde devam ettiğini belirterek, mesleki dayanışmanın artırılmasına yönelik işbirliklerini önemsediklerini ifade etti.

Yağcı ve beraberindekiler daha sonra Bakü Türk Şehitliğini ziyaret etti.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
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