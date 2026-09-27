Haberler

Kars Akyaka'da iddiaya göre hayvan otlatma kavgasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ın Akyaka ilçesinde yaylada hayvan otlatma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırılırken jandarma köylerde güvenlik önlemi aldı.

Kars'ın Akyaka ilçesinde yaylada çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Süngüderesi köyü ile merkeze bağlı Bayraktar köyü sakinleri arasında bir yaylada hayvan otlatma meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahla ateş edilen Mert G. (27), Subay S. (60) ile çocukları Volkan (29) ve Selçuk S. (27) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Akyaka Entegre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk müdahalenin ardından yaralılardan Mert G. Harakani Devlet Hastanesine, diğerleri Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine sevk edildi. Yaralılardan Subay S, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri köylerde güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA
İrlanda'dan İsrail maçı için flaş karar

İsrail'e bir darbe de onlar vurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk biletini kesti! Galatasaray'da sürpriz ayrılık

Okan Buruk biletini kesti! Galatasaray'da sürpriz ayrılık
Alzheimer ve Parkinson'la mücadele eden 82 yaşındaki ressam, portakal kabuklarını sanata dönüştürüyor

Alzheimer onu durduramadı! Portakal kabuklarıyla tablo yapıyor
Osman Sınav'ın yıllarca sakladığı sır için çarpıcı iddia: Beni Enver Altaylı tehdit etti

"Benimle mezara gidecek" demişti! Sırrına ilişkin bomba iddia
Emine Erdoğan’dan 'COP31' mesajı: Bir fikirle başladı, sınırları aşan dev bir harekete dönüştü

Bir fikirle başladı, sınırları aşan dev bir harekete dönüştü
Kavga ettiği kişiye otomobille çarptı! Gerçek hastanede ortaya çıktı

Aracıyla çarpıp inşaata uçtu! Şoke eden gerçek sonradan ortaya çıktı
Türkan Şoray sahneye çıktı, festivalde renkli anlar yaşandı

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray sahnede dans etti! Büyük alkış aldı
Sıla'nın sahne kostümü olay yaratacak cinsten! Her detayı ayrı iddialı

Ünlü şarkıcının son hali olay oldu! Cesur sahne kostümü dikkat çekti