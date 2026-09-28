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Kars Akyaka'da 1 ölü 3 yaralı kavgada 4 şüpheli gözaltına alındı

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Kars'ın Akyaka ilçesinde dün çıkan silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı. Süngüderesi ve Bayraktar köyü sakinleri arasında yaylada hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kars'ın Akyaka ilçesinde dün 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Süngüderesi köyü ile merkeze bağlı Bayraktar köyü sakinleri arasında bir yaylada hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda jandarma ekiplerince köylere düzenlenen operasyonda, kavgaya karıştığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Akyaka ilçesinde dün çıkan silahlı kavgada Subay S. (60) hayatını kaybetmiş, çocukları Volkan (29) ve Selçuk S. (27) ile diğer taraftan Mert G, yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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